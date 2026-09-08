Más de 1.700 corredores vivieron el Patagonian International Marathon

La decimocuarta edición de la Patagonian International Marathon concluyó de manera exitosa en la comuna Torres del Paine luego de reunir a más de 1.700 corredores que cruzaron la meta en el Hotel del Paine.

La inmensidad del paisaje fue sin duda la gran protagonista del fin de semana. Los competidores describieron la carrera, rodeada de montañas, lagos, vistas a glaciares, ríos y bosques de belleza conmovedora, como una de las experiencias más emotivas e increíbles de sus vidas. La oportunidad de internarse en esta naturaleza salvaje e indómita dejó postales imborrables que jamás olvidarán, según explicaron los propios participantes internacionales y nacionales.

Patagonian International Marathon estuvo dividido en dos intensas jornadas de carrera. El día sábado estuvo reservado para las distancias de 10K, 21K y 42K. En la distancia mayor, el ganador de la categoría general masculina fue el chileno Cristian Godoy con un tiempo de 02:56:48, mientras que en la categoría femenina la victoria se la llevó la española Iris Catalán con un registro de 03:27:36.53.

En los 21K, los triunfadores de la jornada fueron el viñamarino Miguel Ángel Riquelme (01:25:50) en varones y la puertomontina Francisca Igor (01:43:23) en damas.

En la distancia de 10K se impusieron Alexis Saldías con un tiempo de 42:58 y Paula Aguayo con 45:41.

La carrera continuó un día después con las pruebas de 15K y 30K. En el desafío de los 30K, el corredor mexicano Ramos Herrera Zavaleta se quedó con el primer lugar masculino cronometrando 01:54:53, mientras que en la categoría femenina la más rápida fue la chilena Carolina Solís con un tiempo de 02:35:49.25.

La distancia de 15K coronó al estadounidense Trae Richardson (01:08:18) en varones y a la española residente en Punta Arenas, Adriana Urtasun (01:12:38), en la categoría de damas.