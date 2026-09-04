George Russell le robó el protagonismo a Ferrari en la calurosa Monza
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El inglés George Russell (Mercedes), segundo en la general, fue el más rápido este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en Monza; en el que le acabó robando el protagonismo a Ferrari, que corre en casa en el legendario circuito lombardo, y que había dominado la primera sesión de una jornada muy calurosa.
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