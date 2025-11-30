Max Verstappen encendió la pelea por el Mundial de la F1 con victoria en el Gran Premio de Catar

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) encendió la pelea por el título del Mundial de la Fórmula 1, tras ganar este domingo en el Gran Premio de Catar, superando a los otros candidatos, el australiano Oscar Piastri, segundo, y el inglés Lando Norris, quien terminó cuarto, en una carrera donde desperdició la chance de coronarse.

McLaren no supo leer el guión de carrera tras el safety car provocado en la vuelta siete con el accidente entre Hulkenberg y Gasly, circunstancia que aprovechó Verstappen para marcar la pauta de carrera en un agresivo juego de pizarras en boxes en el que salieron claramente beneficiado tanto el piloto de Países Bajos como el español Carlos Sainz (Williams), quien terminó tercero.

Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi -última carrera del campeonato-, dibujándose un desenlace más que ajustado con Norris aún liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con "Mad Max" a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392).

Kimi Antonelli (Mercedes) acabó quinto, perdiendo una posición sobre Lando tras cometer un error en la vuelta 56, mientras que su compañero de equipo, George Russell, finalizó sexto, por delante de un Fernando Alonso que coqueteó con la quinta plaza, llegó a descolgarse hasta la octava y que al final recuperó una posición tras pinchar el francés Isack Hadjar (Bull Racing).

En un final más que accidentado, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió meterse en la 13ª plaza y el argentino Franco Colapinto concluyó 14º en el trazado catarí.

En definitiva, otra vuelta de tuerca para un campeonato del mundo que parecía sentenciado semanas atrás y que ahora, entre los errores y tensiones de McLaren y el voraz apetito de Verstappen, está más vivo que nunca de cara a la cita de Abu Dabi el próximo 7 de diciembre.