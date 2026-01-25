Nicolás Pino finalizó séptimo en la categoría GTP de las 24 Horas de Daytona

El piloto chileno Nicolás Pino completó una destacada participación en la 64ª edición de las 24 Horas de Daytona, una de las carreras más importantes del automovilismo de resistencia, al finalizar en séptimo lugar en la categoría GTP con el Porsche 963 N°85 del equipo JDC-Miller MotorSport.

El nacional corrió por quinta vez en su carrera en la competencia estadounidense y compartió equipo con el neerlandés Tijmen van der Helm y con el piloto de Maryland Kaylen Frederick.

Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich fueron los ganadores en las 24 Horas de Daytona, la prueba inaugural del campeonato IMSA.