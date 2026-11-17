La emoción de los play-offs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) alcanzó su punto más álgido tras definirse a los cuatro mejores clubes que disputarán las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

CD Valdivia, Puerto Montt Básquet, Colegio Los Leones de Quilpué y Universidad de Concepción timbraron sus pasajes a la ronda de los cuatro mejores en series que se jugarán al mejor de cinco compromisos.

El último boleto a la postemporada quedó en manos de Puerto Montt Básquet, escuadra que dio el gran golpe de los cuartos de final al barrer por un contundente 3-0 a Municipal Puente Alto. El elenco de la Región de Los Lagos protagonizó una épica remontada en el semestre, pasando de ser colista hace dos meses a meterse en la lucha directa por la corona.

La otra llave medirá a dos colosos de la competencia: Colegio Los Leones de Quilpué y Universidad de Concepción. El cuadro felino, vigente monarca del Apertura, buscará repetir la fórmula tras haber eliminado al "Campanil" en el quinto partido de las semifinales del torneo anterior.

Sin embargo, la serie tendrá un condimento especial e inédito: el base chileno Diego Silva enfrentará por primera vez en play-offs a su exequipo. El histórico capitán y multicampeón con la UdeC regresó al país para vestir la camiseta de Quilpué, transformándose en la principal amenaza para las aspiraciones penquistas.

De acuerdo a la programación oficial de la LNB, las semifinales del Clausura arrancarán el miércoles 2 de diciembre y se extenderán hasta el domingo 13 del mismo mes, jornada reservada para la disputa de un eventual quinto partido definitorio en busca de los finalistas de la temporada.