Deportes | Baloncesto | Selección

Chile cayó ante Brasil en el inicio de las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto

La selección chilena tendrá que sacudirse el polvo para cerrar la primera ventana de visita en Sao Paulo.

Chile cayó ante Brasil en el inicio de las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto
Este jueves arrancaron las Clasificatorias para el Mundial de Baloncesto 2027 y Chile lamentó un tropiezo de local a manos de Brasil en el Coliseo "Antonio Azurmendy" de Valdivia.

La escuadra visitante se quedó con el primer cuarto y el seleccionado batalló acortando distancia al ganar el segundo periodo. Sin embargo, el elenco brasileño sostuvo su ventaja y cerró un marcador de 82-66.

Felipe Hasse fue el máximo anotador de "La Roja cestera" con 17 puntos, además de haberse impuesto con 11 rebotes. En el lado brasileño los de mejores números en los aros fueron George De Paula y Lucas Dias, ambos con 16 puntos.

Chile tendrá que dar vuelta la página para visitar a Brasil en el cierre de esta primera ventana, este lunes 1 de diciembre, en Sao Paulo.

Cabe recordar que el Grupo C se completa con Venezuela y Colombia, y los tres primeros avanzan a la segunda ronda de las Clasificatorias americanas.

