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Tópicos: Deportes | Ciclismo | Chilenos

Dorhmann y Moreno ganaron Titan Forest Patagonia con "Pipo" Rodriguez en el podio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El argentino triunfó en MTB y el español en gravel, mientras los chilenos Jose Luis Rodriguez y Manuel Galvez terminaron terceros en sus respectivas categorías.

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El argentino Germán Dorhmann y el español Daniel Moreno Fernández se coronaron campeones de Titan Forest Patagonia 2026, que se disputó en la Región de Aysén. Los chilenos José Luis "Pipo" Rodríguez y Manuel Gálvez completaron el podio de las clasificaciones generales de mountain bike (MTB) y gravel, respectivamente.

Dorhmann consiguió tres victorias de etapa consecutivas para quedarse con el título de MTB, mientras que Rodríguez, ganador de la jornada inaugural, finalizó tercero.

En gravel, Moreno también se adjudicó tres etapas y superó al argentino José Marimon y al chileno Gálvez. En las categorías femeninas, Anna Ramírez y Dulce Sánchez ganaron las generales de MTB y gravel.

La cuarta y última jornada unió Villa Cerro Castillo con la península de Levicán, a orillas del lago General Carrera, con recorridos de 58 kilómetros para MTB y 63 para gravel.

La segunda edición chilena de la competencia se desarrolló durante cuatro días en la Patagonia y tuvo por primera vez a Villa Cerro Castillo como sede.

Resultados de Titan Forest Patagonia 2026

MTB masculino:

  • 1. Germán Dorhmann (Argentina): 12h03'02''
  • 2. Oriol Colomé (España): 12h12'59''
  • 3. José Luis Rodríguez (Chile): 12h21'02''

Gravel masculino:

  • 1. Daniel Moreno (España): 10h54'40''
  • 2. José Marimon (Argentina): 11h08'05''
  • 3. Manuel Gálvez (Chile): 11h19'31''

MTB femenino:

  • 1. Anna Ramírez (España): 15h07'10''
  • 2. María Victoria Chichizola (Chile): 17h49'50''
  • 3. Paulina Guzmán (Chile): 18h47'00''

Gravel femenino:

  • 1. Dulce Sánchez: 17h09'38''

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