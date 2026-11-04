José Luis Rodríguez rozó el podio en Titan Forest Patagonia tras pedalear descalzo

José Luis Rodríguez, ciclista chileno, terminó cuarto en la tercera etapa de Titan Forest Patagonia, tras recorrer más de 20 kilómetros con el pie derecho descalzo por la rotura de una cala.

El ciclista chileno sufrió el impasse durante el recorrido de 71 kilómetros y 1.601 metros de desnivel positivo, inconveniente que lo obligó a continuar la competencia sin el calzado adecuado.

Pese a las dificultades, Rodríguez registró un tiempo de 03h04'04'' y quedó a solo un segundo del tercer puesto, que consiguió su compatriota Francisco Javier Carrión.

En cuanto a los ganadores de la jornada, el argentino Germán Dorhmann se impuso en mountain bike (MTB) con un tiempo de 02h48'46'', seguido por el español Oriol Colomé (02h48'49'') y el chileno Francisco Javier Carrión (03h04'03''). En la modalidad gravel, el español Daniel Moreno consiguió el primer lugar con 02h39'43'', mientras que el chileno Manuel Gálvez (02h44'55'') y el argentino José Marimon (02h44'58'') completaron el podio.

La cuarta y última etapa de Titan Forest Patagonia se disputará este jueves 5 de noviembre, jornada que definirá a los campeones de la segunda edición chilena de la competencia.

La ceremonia de premiación está programada para las 18:00 horas, en el cierre del evento desarrollado en los paisajes de la Región de Aysén.