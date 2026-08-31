MTB Carlo de Gavardo reunió a miles de ciclistas y coronó a sus campeones en histórica edición

La 12ª edición del MTB Carlo de Gavardo La Vacada reunió a 2.000 ciclistas de más de 15 nacionalidades y convocó a más de 10.000 asistentes en una multitudinaria jornada disputada en el cerro Huelquén, en Paine.

La competencia volvió a reunir a deportistas de elite, aficionados y familias en un circuito que comenzó en el Estadio Caupolicán de Huelquén y posteriormente recorrió caminos, bosques, senderos y pasos de agua dentro del fundo de la familia De Gavardo.

Entre los participantes también destacó una delegación llegada desde Rapa Nui, además de autoridades que se sumaron a los recorridos de la competencia.

"Creo que es la mejor versión que hemos tenido en toda la historia del MTB Carlo de Gavardo, por lejos, por el tipo de terreno, el circuito impecable y el equipo de trabajo", aseguró Tomás de Gavardo, uno de los principales gestores del evento.

Los campeones de la 12ª edición

En la principal categoría, el Desafío Avanzado de 45 kilómetros, el chileno Patricio Farías se quedó con el triunfo entre los hombres con un tiempo de 1h58'38'', mientras la colombiana Liceth Gaitán ganó la competencia femenina con 2h32'12''.

En E-Bike, sobre 34 kilómetros, Michael Silva ganó la categoría masculina con 1h19'57'' y Valentina Fuentealba se impuso entre las mujeres con 1h53'53''.

El Desafío Medio de 25 kilómetros tuvo como vencedores a Maximiliano Quililongo, con 1h13'21'', y Antonia Pacheco, con 1h29'08'', mientras en el Desafío Inicial de 15 kilómetros triunfaron Emilio Pellizon, con 33'43'', y Yoelynne Barraza, con 39'18''.

Autoridades también se subieron a la bicicleta

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, participó nuevamente en el Desafío Medio de 25 kilómetros y destacó la importancia de que las autoridades promuevan con el ejemplo la actividad física y una vida saludable.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, también asistió a la jornada y resaltó el carácter familiar de la competencia y su capacidad para reunir deporte y naturaleza.

Con sus nuevos campeones definidos, la organización ya comenzó a mirar hacia la edición de 2027 con el objetivo de seguir desarrollando una competencia que busca mantener vivo el legado de Carlo de Gavardo.