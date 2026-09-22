Ciclista afgana que se disfrazó de hombre para entrenar logró histórica plata en los Juegos Asiáticos

Fariba Hashimi, ciclista afgana que tenía que disfrazarse de hombre para entrenar debido a las prohibiciones establecidas por el régimen talibán, logró la primera medalla de plata en la historia de su país durante los Juegos Asiáticos de Nagoya.

Tras la hazaña en Japón, Hashimi afirmó que fue "algo muy especial" y reflexionó sobre su carrera, señalando que durante sus inicios fue apedreada por sus compatriotas cuando entrenaba con su hermana Yulduz, que también se convirtió en ciclista.

"Nací en un país donde las mujeres que sueñan son atacadas y estoy muy feliz de haber luchado contra eso. Espero que la siguiente generación venga y pueda representar a su país sin miedo", declaró.

Sobre los talibanes, que tomaron el control de Afganistán en 2021 y limitaron los derechos femeninos, la atleta aseguró que: "Nos quitaron la libertad, nos quitaron todo".

"Esta medalla de plata demuestra mucha resiliencia de las mujeres afganas y estoy muy feliz. No estoy sola, sé que millones de mujeres de muchos países tienen el mismo sueño y están apoyándome", finalizó.