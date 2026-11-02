José Luis Rodríguez ganó primera etapa de Titan Forest Patagonia en ajustada definición

El chileno José Luis "Pipo" Rodríguez ganó este lunes la primera etapa de Titan Forest Patagonia, disputada entre Villa Cerro Castillo y Puerto Sánchez, en la Región de Aysén. El ciclista completó el recorrido de MTB en 03h05'09'', superando por tres segundos al argentino Germán Dorhmann. El español Oriol Colomé fue tercero.

En gravel masculino, el español Daniel Moreno se impuso con 02h52'11'', seguido por el chileno Manuel Gálvez (02h57'26'') y el argentino José Marimon (02h57'28'').

En las categorías femeninas ganaron Anna Ramírez en MTB (03h43'39'') y Dulce Sánchez en gravel (04h29'39'').

La segunda edición chilena de Titan Forest Patagonia contempla cuatro etapas y continuará este martes 3 de noviembre, hasta finalizar el jueves 5. La jornada inaugural recorrió la Carretera Austral y el sector del río Murta, con una exigente subida antes de llegar a Puerto Sánchez.