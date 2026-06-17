Titan Forest Patagonia 2026 presentó sus rutas y sumó la categoría gravel

La Titan Forest Patagonia 2026 presentó oficialmente sus rutas para la segunda edición de la carrera en la Patagonia chilena, que tendrá como campamento base a Villa Cerro Castillo y marcará un hito dentro de las Titan World Series, al incorporar por primera vez recorridos simultáneos para mountainbike y gravel.

La competencia, que comenzará el 2 de noviembre, contará con el respaldo del Gobierno Regional de Aysén y Sernatur, con el objetivo de posicionar a la región como un destino internacional para el turismo de aventura. En total, habrá cuatro etapas para mountainbike y cuatro para gravel, con varios tramos compartidos y otros adaptados a cada especialidad.

Los participantes de mountainbike completarán 325 kilómetros y 6.600 metros de desnivel positivo acumulado, mientras que quienes compitan en gravel recorrerán 14 kilómetros más, aunque con cerca de 300 metros menos de desnivel. La primera etapa unirá Cerro Castillo con Puerto Sánchez, la segunda y tercera tendrán inicio y meta en Cerro Castillo, y la última finalizará en Levicán.

El director deportivo de Titan World Series, Manuel Tajada, destacó el trabajo realizado para diseñar un trazado apto para ambas modalidades: "El trazado de la Titan Forest Patagonia ha sido todo un reto. El objetivo era lograr que la gente de gravel y la gente de mountainbike sintieran que el terreno se adapta 100% a su bicicleta, con el desafío logístico y deportivo que ello supone".

"Creo que lo hemos logrado. No me cabe duda de que todos los Titanes que estén en la línea de salida de Cerro Castillo en noviembre vivirán una experiencia como nunca antes han vivido", agregó Tajada sobre una prueba que buscará mostrar al mundo uno de los territorios más remotos y atractivos del sur de Chile.

A cinco meses de la largada, las inscripciones ya están abiertas para una edición que tendrá a los vigentes campeones, Luis Angel Maté y Pili Fernández, defendiendo sus títulos ante un pelotón que llegará motivado por un formato renovado y por el desafío de pedalear en plena Patagonia.