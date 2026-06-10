El papa León XIV recordó su pasado como futbolista: Era defensa, no era un gran goleador

El papa León XIV aprovechó su gira por España para recordar su pasado como futbolista y contó detalles de su posición en la cancha mientras compartía era seminarista en Perú.

"Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis. Jugaba fútbol de joven, pero fútbol americano, un poco más violento", contó.

"Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol... De defensa, si quieren saber. No era gran goleador", añadió.

"En Perú con los seminaristas, seguía mucho a los equipos locales, pero también jugaba con los seminaristas. Un poco de deporte hace bien para todos. Hay que buscar cómo, conservar y estar en buena salud: cuerpo, mente y alma", finalizó.