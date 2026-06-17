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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Paolo Guerrero sorprendió al elegir a su futbolista chileno favorito

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico delantero peruano reveló el listado en un video de Conmebol.

Paolo Guerrero sorprendió al elegir a su futbolista chileno favorito
 Instagram @adidaspe, @guerrero9
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El delantero peruano Paolo Guerrero dio a conocer mediante un video en redes sociales de Conmebol el listado de sus amigos sudamericanos en el fútbol, que incluyó una inesperada respuestao.

Durante su visita a un evento del ente en Miami, al ser consultado por Chile, Guerrero sorprendió con la elección del mediocampista Esteban Pavez, con el que comparte club en Alianza Lima tras la llegada del volante nacional a principios de este año, consiguiendo ganar el Torneo de Apertura 2026 del balompié peruano.

En cuanto a los otros países, el atacante nombró a Juan Pablo Sorín (Argentina), Guillermo Vizcarra (Bolivia), Steven Mendoza y Johan Carbonero (Colombia), Fernando Gaibor y Eryc Castillo (Ecuador), Roque Santa Cruz (Paraguay), Nicolás López y Mateo Antoni (Uruguay) y Tomás Rincón (Venezuela). 

Entre risas, no mencionó a ningún brasileño o peruano debido a que según él, era imposible decidir, ya que coincidió con muchos futbolistas de aquellas nacionalidades.

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