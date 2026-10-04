Como vicepresidente: Juan Tagle integrará lista candidata a la ANFP

La carrera por llegar al mando de la ANFP sigue sumando nombres rumbo a las próximas elecciones de noviembre, con Juan Tagle destacando como parte de una de las listas candidatas.

El expresidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, anteriormente descartó ir en búsqueda del sillón máximo en Quilín, pero el diario La Tercera aseguró que sí lo hará como vicepresidente de la ANFP acompañando la postulación de Jorge Uauy, mandamás de Palestino.

De acuerdo con el citado medio, Tagle "cumplirá un rol protagónico" en la lista, siendo el encargado de los diálogos para buscar votos entre los clubes del balompié rentado.

A la candidatura de Uauy le faltaría definir un nombre, tras la negativa de Francisco Ceresuela (expresidente de Unión Española). Además de Tagle, estará secundado por Jorge Contado (Coquimbo Unido) como secretario general, Diego Livingstone (Deportes Concepción) como tesorero y en los cupos de directores a Ignacio Mehech (Cobreloa) y Karina Mazu (Deportes Recoleta).

Las postulaciones se cerrarán este martes 6 de octubre a las 23:59 horas. Aparte de Uauy también está en carrera Jorge Yungue, además de las intenciones públicas de Lorenzo Antillo (exAudax Italiano) y César Villegas (presidente de Deportes Limache y dueño de San Luis).