Jorge Uauy presentó su lista para conducir la ANFP con Juan Tagle incluido

El presidente de Palestino, Jorge Uauy Salvador, presentó oficialmente este martes su lista para conducir la ANFP a partir de enero de 2027, durante la última jornada del plazo establecido para la inscripción de candidaturas.

Bajo el nombre "Unidos por el Cambio", la nómina tendrá a Uauy como candidato a presidente y estará integrada por Juan Tagle (expresidente de Cruzados) como vicepresidente, Jorge Contador (presidente de Coquimbo Unido) como secretario general y Diego Livingstone (presidente de D. Concepción y sobrino-nieto de Sergio Livingstone), como tesorero.

Además están Karina Mazu (Deportes Recoleta), Ignacio Mehech (Cobreloa) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique) como directores.

La candidatura presentó un programa centrado en la profesionalización y transparencia de la gestión, el fortalecimiento de los clubes y las competencias, la recuperación de la competitividad del fútbol chileno y la separación entre la ANFP y la Federación de acuerdo con la Ley 21.284.

"Los clubes no están al servicio de la ANFP. La ANFP debe estar al servicio de sus clubes", sostuvo la lista en su presentación, que propone además la creación de una Gerencia de Clubes destinada a mantener una relación permanente con las instituciones y entregar apoyo para mejorar su administración.

Dentro de sus primeras medidas, el proyecto que fue dado a conocer este martes, considera una auditoría integral de la ANFP durante los primeros 100 días, junto con la evaluación de los principales cargos ejecutivos y una revisión de la estructura administrativa.

"No proponemos administrar mejor lo mismo. Proponemos cambiar la forma en que funciona la ANFP", señaló el documento.

En materia económica, la candidatura plantea desarrollar nuevas fuentes de ingresos mediante negocios, patrocinios, licencias, contenidos, activos digitales y servicios colectivos, mientras que en el plano deportivo propone trabajar sobre la calidad de las competencias, el calendario, las canchas, el arbitraje, la seguridad y el desarrollo de jugadores jóvenes.

El programa también incluye abordar estructuralmente la situación de la Segunda División y, respecto de la Selección Chilena, considera prioritario establecer una conducción técnica y un proyecto deportivo de largo plazo para el próximo ciclo mundialista.

"No venimos a aprender los problemas de los clubes. Los conocemos porque los vivimos, los discutimos en los Consejos de Presidentes y tenemos que resolverlos todos los días", afirmó Uauy.

"Nuestra propuesta es que al término del período tengamos clubes más fuertes, una administración profesional, una competencia que vuelva a crecer y una ANFP capaz de crear valor para sus instituciones", cerró el candidato.