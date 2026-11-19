El fútbol chileno ya definió a su nueva conducción tras las elecciones que eligieron al sucesor de Pablo Milad en la testera de la ANFP. Jorge Uauy arrasó en primera vuelta y asumirá como el nuevo presidente respaldado por una mesa directiva en la que destaca el nombre de Juan Tagle.

El exmandamás de Universidad Católica asumirá el cargo de vicepresidente de la entidad rectora.

De esta manera, Uauy —quien ya había sido candidato a la presidencia en 2018— concreta su llegada a la conducción del organismo junto a un equipo conformado por dirigentes provenientes de distintos clubes del país.

En los puestos ejecutivos principales, acompañando a Tagle en la primera línea de la nueva administración, estarán Jorge Contador Araya (Coquimbo Unido) como secretario general y Diego Livingstone Ureta (Deportes Concepción) en la labor de tesorero.

Así quedó conformada la lista completa de la mesa directiva de Jorge Uauy: