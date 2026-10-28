Presidente de Deportes Concepción descartó lista de unidad en la ANFP: Peor no podemos estar
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En diálogo con Cooperativa Deportes, el presidente de Deportes Concepción, Diego Livingstone, abordó las próximas elecciones de la ANFP y descartó de plano la opción de conformar una "lista de unidad" planteada por Aníbal Mosa, remarcando su respaldo a la candidatura opositora de Jorge Uauy y advirtiendo sobre la urgencia de un cambio de timón en Quilín: "Una lista de unidad no la veo viable porque son dos posiciones muy distintas. Hoy día, como está el fútbol chileno, peor no podemos estar ya", aseguró el dirigente.