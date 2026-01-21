Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Arturo Vidal se convirtió en socio de Peñarol: Me siento orgulloso de tener esta camiseta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno posó junto a Javier Méndez y el histórico Walter Olivera.

Arturo Vidal se convirtió en socio de Peñarol: Me siento orgulloso de tener esta camiseta
Arturo Vidal, ídolo de Colo Colo, se convirtió en socio de Peñarol este miércoles, en la previa del amistoso que jugarán ambos clubes en Montevideo, por la Serie Río de La Plata.

El cuadro uruguayo, en sus redes sociales, compartió el momento en donde Vidal recibió el saludo de una leyenda de Peñarol, Walter Olivera, quien le entregó el carnet de socio y una camiseta personalizada con nombre y su clásico dorsal 23.

"De verdad, me siento orgulloso y feliz de tener la camiseta de Peñarol", expresó Vidal, quien posteriormente posó junto a Olivera y también con Javier Méndez, refuerzo de Colo Colo y exzaguero de los aurinegros.

 

