Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

[VIDEO] Hinchas de Audax Italiano se burlaron del descenso de Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Hubo globos negros y referencias al “fantasma de la B”.

[VIDEO] Hinchas de Audax Italiano se burlaron del descenso de Unión Española
 Captura - Rodrigo Gómez (Cooperativa)
El segundo descenso de Unión Española en su historia no dejó indiferente a nadie, menos a su acérrimo rival, ya que hinchas de Audax Italiano aprovecharon el partido ante Ñublense en La Florida para burlarse del cuadro hispano".

En las tribunas se vieron globos negros y disfraces del "fantasma de la B", festinando con la caída de Unión al ritmo de la canción "Te Vas" de Américo.

- Revisa el momento:

