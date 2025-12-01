Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano
[VIDEO] Hinchas de Audax Italiano se burlaron del descenso de Unión Española
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Hubo globos negros y referencias al “fantasma de la B”.
Hubo globos negros y referencias al “fantasma de la B”.
El segundo descenso de Unión Española en su historia no dejó indiferente a nadie, menos a su acérrimo rival, ya que hinchas de Audax Italiano aprovecharon el partido ante Ñublense en La Florida para burlarse del cuadro hispano".
En las tribunas se vieron globos negros y disfraces del "fantasma de la B", festinando con la caída de Unión al ritmo de la canción "Te Vas" de Américo.
- Revisa el momento:
Los hinchas de Audax Italiano festejan el descenso de Unión Española. Hay globos negros y fantasmas de la “B” en la tribuna. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/0jlAGYqcBl— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 2, 2025