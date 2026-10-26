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Con Vozinha protagonista: El Top 10 de los arqueros en el ranking del Premio Yashin

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Este es el top 10 del ranking de los arqueros para el Premio Yashin, que fue entregado a Unai Simón este lunes en la ceremonia del Balón de Oro. En el listado figura Vozinha, estrella de Cabo Verde y portero de Colo Colo.

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