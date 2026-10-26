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Harry Kane se sumó al listado: Los ganadores del Balón de Oro a lo largo de la historia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este 2026 se sumó el inglés Harry Kane.
Este 2026 se sumó el inglés Harry Kane.
El Balón de Oro es uno de los máximos reconocimientos individuales que puede recibir un futbolista profesional en el mundo y este lunes se sumó un nuevo ganador de la distinción con el triunfo del inglés Harry Kane, estrella de Bayern Munich, en la votación realizada por la Revista France Football.
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