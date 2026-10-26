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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Harry Kane se sumó al listado: Los ganadores del Balón de Oro a lo largo de la historia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este 2026 se sumó el inglés Harry Kane.

Harry Kane se sumó al listado: Los ganadores del Balón de Oro a lo largo de la historia
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El Balón de Oro es uno de los máximos reconocimientos individuales que puede recibir un futbolista profesional en el mundo y este lunes se sumó un nuevo ganador de la distinción con el triunfo del inglés Harry Kane, estrella de Bayern Munich, en la votación realizada por la Revista France Football.

Mira acá el listado de ganadores

  • 1956: Stanley Matthews (Blackpool FC/Inglaterra)
  • 1957: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid CF/España)
  • 1958: Raymond Kopa (Real Madrid CF/Francia)
  • 1959: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid CF/España)
  • 1960: Luis Suárez (C. F. Barcelona/España)
  • 1961: Omar Sívori (Juventus FC/Italia)
  • 1962: Josef Masopust (Dukla Praga/Checoslovaquia)
  • 1963: Lev Yashin (Dinamo Moskva/Unión Soviética)
  • 1964: Denis Law (Manchester United FC/Escocia)
  • 1965: Eusébio (SL Benfica/Portugal)
  • 1966: Bobby Charlton (Manchester United FC/Inglaterra)
  • 1967: Flórián Albert (Ferencváros TC/Hungría)
  • 1968: George Best (Manchester United FC/Irlanda del Norte)
  • 1969: Gianni Rivera (AC Milan/Italia)
  • 1970: Gerd Müller (FC Bayern/Alemania)
  • 1971: Johan Cruyff (AFC Ajax/Países Bajos)
  • 1972: Franz Beckenbauer (FC Bayern/Alemania)
  • 1973: Johan Cruyff (AFC Ajax / F. C. Barcelona/Países Bajos)
  • 1974: Johan Cruyff (FC Barcelona/Países Bajos)
  • 1975: Oleg Blojín (FK Dynamo Kiev/Unión Soviética)
  • 1976: Franz Beckenbauer (FC Bayern/Alemania)
  • 1977: Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach/Dinamarca)
  • 1978: Kevin Keegan (Hamburger SV/Inglaterra)
  • 1979: Kevin Keegan (Hamburger SV/Inglaterra)
  • 1980: Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern/Alemania)
  • 1981: Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern/Alemania)
  • 1982: Paolo Rossi (Juventus FC/Italia)
  • 1983: Michel Platini (Juventus FC/Francia)
  • 1984: Michel Platini (Juventus FC/Francia)
  • 1985: Michel Platini (Juventus FC/Francia)
  • 1986: Igor Belánov (FK Dynamo Kiev/Unión Soviética)
  • 1987: Ruud Gullit (PSV Eindhoven-ACMilan/Países Bajos)
  • 1988: Marco van Basten (AC Milan/Países Bajos)
  • 1989: Marco van Basten (AC Milan/Países Bajos)
  • 1990: Lothar Matthäus (FC Internazionale/Alemania)
  • 1991: Jean-Pierre Papin (Olympique de Marsella/Francia)
  • 1992: Marco van Basten (AC Milan/Países Bajos)
  • 1993: Roberto Baggio (Juventus FC/Italia)
  • 1994: Hristo Stoichkov (FC Barcelona/Bulgaria)
  • 1995: George Weah (París Saint-Germain FC-AC Milan/Liberia)
  • 1996: Matthias Sammer (BV Borussia/Alemania)
  • 1997: Ronaldo (FC Barcelona-Internazionale/Brasil)
  • 1998: Zinedine Zidane (Juventus FC/Francia)
  • 1999: Rivaldo (FC Barcelona/Brasil)
  • 2000: Luís Figo (FC Barcelona-Real Madrid CF/Portugal)
  • 2001: Michael Owen (Liverpool FC/Inglaterra)
  • 2002: Ronaldo (FC Internazionale-Real Madrid CF/Brasil)
  • 2003: Pavel Nedvěd (Juventus FC/República Checa)
  • 2004: Andriy Shevchenko (AC Milan/Ucrania)
  • 2005: Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)
  • 2006: Fabio Cannavaro (Juventus FC-Real Madrid CF/Italia)
  • 2007: Kaká (AC Milan/Brasil)
  • 2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United FC/Portugal)
  • 2009: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2010: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2011: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2012: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF/Portugal)
  • 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF/Portugal)
  • 2015: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF/Portugal)
  • 2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF/Portugal)
  • 2018: Luka Modrić (Real Madrid CF/Croacia)
  • 2019: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
  • 2021: Lionel Messi (FC Barcelona-París Saint-Germain FC/Argentina)
  • 2022: Karim Benzema (Real Madrid CF/Francia)
  • 2023: Lionel Messi (París Saint-Germain FC-Inter Miami CF/Argentina)
  • 2024: Rodri Hernández (Manchester City FC/España)
  • 2025: Ousmane Démbélé (París Saint-Germain FC/Francia)
  • 2026: Harry Kane (Bayern Munich/Inglaterra)

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