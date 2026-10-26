Harry Kane y Alexia Putellas fueron los grandes protagonistas en la gala del Balón de Oro
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El inglés Harry Kane y la española Alexia Putellas fueron los grandes protagonistas este lunes en Londres, al ganar los Balones de Oro masculino y femenino, respectivamente, como los mejores jugadores del mundo.
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