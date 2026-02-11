Ben Brereton apareció en lista de los mayores salarios de la Championship

Tras casi media temporada a préstamo en Derby County, siendo titular del equipo con cuatro goles y tres asistencias, el delantero chileno Ben Brereton Díaz apareció en el listado de los mejor pagados de la Championship inglesa.

El medio Football League World reveló a los jugadores con sueldos más altos por club, estando "Big Ben" en el top de los "carneros".

Según el mencionado portal, el seleccionado nacional gana unas 25.000 libras por semana (poco más de 29 millones de pesos), al igual que sus compañeros Sammie Szmodics y Carlton Morris.

Brereton, junto a Szmodics y Morris, está en el 19° lugar considerando a todos los clubes, siendo el volante de Leicester City Harry Winks el mejor pagado del ascenso inglés con 90.000 libras semanales (casi 105 millones de pesos).

- Revisa la lista de los mejores sueldos (semanales) de la Championship: