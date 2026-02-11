Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

Ben Brereton apareció en lista de los mayores salarios de la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La recopilación por club destacó al nacional como uno de los mejores pagados de su equipo.

Ben Brereton apareció en lista de los mayores salarios de la Championship
 Derby County (Facebook)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras casi media temporada a préstamo en Derby County, siendo titular del equipo con cuatro goles y tres asistencias, el delantero chileno Ben Brereton Díaz apareció en el listado de los mejor pagados de la Championship inglesa.

El medio Football League World reveló a los jugadores con sueldos más altos por club, estando "Big Ben" en el top de los "carneros".

Según el mencionado portal, el seleccionado nacional gana unas 25.000 libras por semana (poco más de 29 millones de pesos), al igual que sus compañeros Sammie Szmodics y Carlton Morris.

Brereton, junto a Szmodics y Morris, está en el 19° lugar considerando a todos los clubes, siendo el volante de Leicester City Harry Winks el mejor pagado del ascenso inglés con 90.000 libras semanales (casi 105 millones de pesos).

- Revisa la lista de los mejores sueldos (semanales) de la Championship:

  • 1°- Harry Winks (Leicester City): £90.000
  • 2°- Carlos Vicente (Birmingham City): £70.000
  • 3°- Matt Targett (Middlesbrough): £60.000
  • 4°- Finn Azaz (Southampton): £50.000
  • 5°- John Lundstram (Hull City): £45.500
  • 6°- Kalvin Phillips (Sheffield United): £45.000
  • 7°- Nat Phillips (West Bromwich Albion): £40.000
  • 8°- Dara O'Shea / Leif Davis / Jens Cajuste (Ipswich Town): £35.000
  • 9°- Shane Duffy (Norwich City): £35.000
  • 10°- Ben Gibson (Stoke City): £35.000
  • 11°- Joe Bryan (Millwall): £32.500
  • 12°- Imran Louza (Watford): £32.500
  • 13°- Todd Cantwell (Blackburn Rovers): £30.000
  • 14°- Jacob Brown (Portsmouth): £30.000
  • 15°- Steve Cook (Queens Park Rangers): £30.000
  • 16°- Kieffer Moore (Wrexham): £30.000
  • 17°- Conor Coady (Charlton Athletic): £25.000
  • 18°- Luke Woolfenden / Matt Grimes / Haji Wright / Ellis Simms (Coventry City): £25.000
  • 19°- Sammie Szmodics / Ben Brereton Díaz / Carlton Morris (Derby County): £25.000
  • 20°- Cameron Burgess / Adam Idah (Swansea City): £25.000
  • 21°- Jerry Yates (Sheffield Wednesday): £22.500
  • 22°- Delano Burgzorg / Luke McNally / Neto Borges (Bristol City): £20.000
  • 23°- Ben Davies (Oxford United): £20.000
  • 24°- Lewis Dobbin (Preston North End): £17.500

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada