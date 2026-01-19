Tragedia: Joven futbolista falleció junto a su madre en incendios forestales de Penco

En medio de todas las víctimas por los voraces incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, esta jornada se confirmó el sensible fallecimiento de un joven futbolista junto a su madre en la localidad de Penco, uno de los sectores más afectados.

A través de un comunicado, la La Liga Deportiva Lord Cochrane CDS informó que se trataba de Álvaro Aroca, quien a sus 20 años integró tanto la rama juvenil como la adulta.

"Horas de tristeza y luto vive este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre", relataron en el comunicado.

Así mismo fue Francisco Barra, quien en su rol como presidente del club manifestó que: "Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución".