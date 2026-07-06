Con recuerdo a su gol mundialista: Al Wakrah anunció renovación con José Luis Sierra

El técnico chileno José Luis Sierra continuará su carrera en el fútbol de Medio Oriente luego de renovar su contrato con Al Wakrah, de la liga de Catar, escuadra con la que llegó a un acuerdo para prolongar su estadía.

En la competencia local, el estratega nacional y su cuerpo técnico posicionaron al equipo en el séptimo lugar de la tabla. Además, registraron una destacada actuación en la Copa del Emir, certamen donde alcanzaron las semifinales y quedaron fuera de la definición tras caer por lanzamientos penales ante Al Gharafa.

Este rendimiento convenció a la directiva de la institución, que formalizó a través de sus canales oficiales la renovación del contrato de Sierra hasta el año 2027.

Para realizar el anuncio, Al Wakrah publicó un video en sus redes sociales donde recordaron la trayectoria del exfutbolista, destacando especialmente el gol de tiro libre que le anotó a Camerún con la selección chilena en el Mundial de Francia 1998.

"Le mando un afectuoso saludo a toda la hinchada. Solo decirles que la historia sigue", expresó el propio adiestrador nacional en el registro para confirmar su continuidad en el elenco catarí.