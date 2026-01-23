El debut tendrá que esperar: Loyola vio desde la banca la dura caída de Pisa ante Inter de Milán

A un día de ser presentado como nuevo jugador de Pisa, el volante chileno Felipe Loyola tuvo su primera citación en el equipo durante la caída 6-2 ante Inter de Milán en el Estadio "Giuseppe Meazza" por la fecha 22 de la Serie A.

Con el nacional en la banca, su equipo tomó la ventaja sorpresivamente gracias a un doblete del atacante Stefano Moreo (11' y 23'). No obstante, las anotaciones de Piotr Zielinski (39'), Lautaro Martínez (41') y Francesco Pio Esposito (45+2') revirtieron el marcador antes del descanso.

De cara al complemento, la situación para Loyola no cambió y este siguió viendo el partido desde la banca pese a que el técnico Alberto Gilardino movió sus piezas. Finalmente, Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') y Henrikh Mkhitaryan (90+3') sentenciaron el encuentro.

De esta manera, Pisa se estancó en el decimonoveno puesto con apenas 14 puntos, superando únicamente por diferencia de gol al colista Hellas Verona y "Pipe" buscará su oportunidad para debutar el próximo sábado, reciba a Sassuolo a las 11:00 horas (14:00 GMT).