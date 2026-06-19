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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Erick Pulgar despierta interés en Arabia Saudita y alista su salida de Flamengo

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista nacional ha tenido menos continuidad que en otras temporadas.

Erick Pulgar despierta interés en Arabia Saudita y alista su salida de Flamengo
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El mediocampista chileno Erick Pulgar parece estar viviendo sus últimos días como jugador de Flamengo, debido al fuerte interés que ha surgido por contar con sus servicios desde la liga de Arabia Saudita.

Según información publicada por el portal Bolavip Brasil, el club NEOM SC está muy interesado en el volante antofagastino y no tendría inconvenientes en ejecutar su cláusula de rescisión, la cual está tasada en cuatro millones de dólares.

El citado medio detalló que el conjunto asiático no solo está dispuesto a desembolsar el monto de salida del seleccionado nacional, sino que también le presentaría una propuesta económica con un elevado salario para asegurar su fichaje.

Cabe recordar que Pulgar, quien fue pieza clave del elenco de Río de Janeiro en la temporada anterior, ha tenido un presente más complejo, perdiendo terreno en la alineación estelar tras verse afectado por suspensiones y una lesión que lo marginó de las canchas por varias semanas.

En lo que va de la campaña, el mediocampista chileno registra participación en 20 compromisos considerando todas las competencias, sumando dos anotaciones con la camiseta del "Mengao".

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