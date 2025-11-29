"Estaré apoyando desde fuera": El emotivo mensaje de Suazo antes del derbi de Sevilla ante Betis

El chileno Gabriel Suazo, defensa de Sevilla, compartió un emotivo mensaje para sus compañeros de cara al clásico contra Real Betis, el equipo de Manuel Pellegrini, de este domingo 30 de noviembre, el cual se perderá producto de una lesión muscular.

"Lamentablemente no podré estar presente en este derbi. Tengo mucha fe en este grupo y confío plenamente en mis compañeros, a quienes estaré apoyando desde afuera", publicó Suazo en Instagram.

"Voy a trabajar duro para volver lo antes posible y regresar a las canchas de la mejor manera. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y por el cariño que me están haciendo llegar. Nos vemos pronto", aseveró el formado en Colo Colo.

Sevilla, que contará con Alexis Sánchez, enfrentará a Betis en un derbi que está pactado para las 12:15 horas (15:15 GMT) de este domingo 30 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán disponibles en Cooperativa.cl.