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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Esteban Pavez protagonizó divertido momento con periodista en la Liga Peruana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Colo Colo tuvo que atender el telefono antes de ser entrevistado.

Esteban Pavez protagonizó divertido momento con periodista en la Liga Peruana
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El volante chileno Esteban Pavez protagonizó un divertido momento tras la goleada 8-0 de Alianza Lima ante Cusco FC. El mediocampista dejó esperando a una periodista que iba a entrevistarlo post partido para contestar el teléfono.

Una periodista peruana de L1Max quedó esperando mientras Esteban Pavez terminaba de hablar por teléfono para poder realizarle la entrevista.

En conversación con la periodista destacó su buen momento en el conjunto peruano: Yo no soy mucho de hacer goles, lo intento de vez en cuando. Pero estoy contento, lo más importante es que el equipo gane, yo hago mi trabajo, me gusta pasar desapercibido en la cancha".

El momento reflejado por TNT Sports:

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