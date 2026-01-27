Los futbolistas chilenos que dirán presente en el Brasileirao 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Realizan marcha blanca para pagar pasaje del transporte con tarjeta bancaria
Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales presentaron el logo de Santiago 2027 en el Parque Estadio Nacional
La legión de los futbolistas chilenos que juegan en el fútbol europeo
Fotos Recientes
Boric recibió en La Moneda la "Estrategia Nacional de Minerales Críticos"
Los futbolistas chilenos que dirán presente en el Brasileirao 2026
Segundo día de formalización: Exministra Vivanco reaparece con chaleco de imputada
Este miércoles 28 de enero comienza una nueva temporada del Brasileirao que contará con la presencia de cuatro chilenos. El volante Erick Pulgar de Flamengo, el delantero Gonzalo Tapia de Sao Paulo, el atacante Alexander Aravena de Gremio y el defensa Iván Román de Atlético Mineiro.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados