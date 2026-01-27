Este miércoles 28 de enero comienza una nueva temporada del Brasileirao que contará con la presencia de cuatro chilenos. El volante Erick Pulgar de Flamengo, el delantero Gonzalo Tapia de Sao Paulo, el atacante Alexander Aravena de Gremio y el defensa Iván Román de Atlético Mineiro.

