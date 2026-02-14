Loyola recibió los elogios de la prensa italiana tras su primer gol en Pisa

Ante AC Milan el mediocampista nacional Felipe Loyola tuvo su estreno goleador con la camiseta del Pisa SC, jornada que no resultó como esperaba ya que en el epílogo del duelo el cuadro rossonero recuperó la ventaja y sentenció el definitivo 2-1.

A pesar del revés sufrido con su equipo y del penal que cometió en el tramo inicial del segundo tiempo, el chileno fue el más destacado del conjunto toscano y recibió múltiples elogios por parte de la prensa italiana.

Calcio Mercato, por ejemplo, lo calificó con un siete, argumentando que obtuvo "medio punto menos por el penalti a Pavlovic, pero su actuación fue digna de un jugador del partido. Siempre en el centro del campo, presionó a todos y transformó la defensa en ataque con gran intensidad. El gol que empató temporalmente el partido a 1-1 fue una merecida recompensa a una actuación de primera".

Por su parte, Corriere Della Sera bajó la puntuación a un 6,5, pero no por eso dedicó menos elogios para el criollo. "El chileno ya se ha asentado en su rol. Su primer gol italiano aumenta las esperanzas de Pisa y anula la falta penalti sobre Pavlovic. Se alterna con Aebischer en la construcción del juego", detallaron.

El portal Virgilio, en tanto, indicó que el volante "tiene mucho control del balón, si no todo. También participa en momentos clave: el primero es negativo con el penalti que provocó, el segundo es positivo con el gol del empate 1-1".

Eurosport también valoró el desempeño de "Pipe", puntualizando que "destaca en el mediocampo. Parece arruinarlo todo con un penalti, y luego congela al Milan con un derechazo imparable a bocajarro".

Por último, Tutto Mercato Web aseguró que el formado en Colo Colo demostró "buena técnica en el manejo del balón. Ingenuo al bloquear a Pavlovic, lo compensa con un rápido gol del empate".