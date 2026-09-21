Sin triunfos y una derrota ante el colista: El amargo momento de Assadi en su inicio con AIK

El futbolista chileno Lucas Assadi ha tenido un complejo comienzo con AIK en el balompié de Suecia, pues no ha podido saber de triunfos desde que está disponible para jugar y viene de una dura derrota antes del receso por la fecha FIFA.

Con el chileno en cancha todo el partido, AIK lamentó una agónica derrota de 2-1 como visita ante Halmstad, el colista del campeonato y que está a cinco puntos del primer equipo fuera de zona de descenso.

En cuatro partidos con su nuevo club, Assadi ha cosechado un empate con Malmo (0-0), una goleada a manos de Vasteras (4-1), una igualdad con Mjallby (1-1) y la mencionada caída del fin de semana recién pasado; todos sin poder anotar ni dar asistencias.

El lateral Mads Thychosen calificó la actuación colectiva de AIK como "terriblemente mala", mientras el DT José Riveiro pidió disculpas a los hinchas después del encuentro.

La escuadra del exUniversidad de Chile retrocedió al octavo puesto con 33 unidades, a lejanos 18 puntos del puntero Sirius y a ocho de Djurgarden, que cierra los puestos de Conference League.

Con ciertos cuestionamientos por la falta de una pretemporada del equipo fuera de Suecia, AIK trabaja para reivindicarse de local ante Brommapojkarna el sábado 10 de octubre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).