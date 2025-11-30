Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Darío Osorio aportó un gol en la paliza de Midtjylland por la liga danesa

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El seleccionado nacional también se anotó con una asistencia.

Prolongando lo que ha sido un excelente segundo semestre del año 2025, Darío Osorio volvió a ser una importante figura de Midtjylland con un gol en la paliza de 6-0 que asestó su equipo a Nordsjaelland, por la fecha 17 de la liga danesa.

El hijuelense fue titular y a los ocho minutos marcó el 2-0 parcial de su escuadra, al tomar un rebote en el área con un remate preciso de derecha.Además, el chileno también participó del tercer gol de su equipo, el que anotó Aral Simsir.

El jugador formado en Universidad de Chile lleva cuatro goles y cinco asistencias en 14 partidos y Midtjylland sigue como escolta, a dos puntos de AGF.

