[VIDEO] Erick Pulgar anotó el gol de la victoria de Flamengo ante Botafogo

El futbolista chileno Erick Pulgar anotó para Flamengo el 2-1 ante Botafogo en los cuartos de final del Campeonato Carioca.

Pulgar anotó de cabeza en el minuto 84 de partido para darle el triunfo y el paso a su club a semifinales del torneo.

Flamengo comenzó ganando con una anotación de Lucas Paquetá en el minuto 19 y el en segundo tiempo Alexander Barboza marcó el empate para Botafogo (54').

El próximo partido del equipo del chileno será la ida de la final de la Recopa Sudamericana ante Lanús el próximo jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT), en Argentina.

Mira el gol de Erick Pulgar ante Botafogo: