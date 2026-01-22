Polémica en Calama: Cobreloa busca reintegrar a futbolista imputado por violación grupal

Cobreloa inició las gestiones para reincorporar a su plantel al lateral Rivaldo Hernández, jugador que se encuentra formalizado por el delito de violación grupal. El presidente de la institución, Harry Robledo, confirmó que el club le dará la posibilidad de entrenar con el equipo mientras se resuelve su situación legal.

El futbolista de 23 años, imputado junto a otros excadetes por una denuncia de agresión sexual, permaneció en prisión preventiva desde mayo de 2024 hasta septiembre de 2025. Actualmente, cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno tras una modificación dictada por la Corte de Apelaciones.

En conversación con el medio En La Línea Deportes, Robledo ratificó la postura de la dirigencia de Calama. "Rivaldo Hernández va a estar con nosotros, él quiere quedarse con nosotros, pero hay que ver todo el tema legal. Mientras tanto, le vamos a dar la posibilidad de que entrene con el plantel", aseguró el mandamás loíno.

El respaldo de César Bravo

El dirigente reveló que la decisión cuenta con la aprobación del área deportiva. "El técnico César Bravo también desea que Rivaldo se quede, pero primero tenemos que ver su tema legal", explicó Robledo, aclarando que, por el momento, el jugador no firmó un contrato profesional.

La causa judicial en contra de Hernández y los otros imputados sigue abierta y sin una resolución definitiva, pese a la libertad ambulatoria diurna otorgada por la justicia.