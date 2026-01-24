Con doblete de Julián Brea, Cobresal amargó la fiesta de Deportes La Serena

Cobresal venció por 3-2 a Deportes La Serena en el partido amistoso válido por la "Tarde Granate" que sirvió como presentación del plantel "papayero" para la temporada 2026.

El equipo visitante estructuró su victoria con las anotaciones del delantero Steffan Pino, quien abrió la cuenta a los 15', y del atacante argentino Julián Brea, quien marcó en dos oportunidades, a los 53' y 79', una de ellas mediante lanzamiento penal, para dejar el marcador 0-3 parcial.

En el tramo final del compromiso, el elenco dirigido por Felipe Gutiérrez logró dos descuentos a través de Daniel Cordero (85') y del defensor Andrés Zanini en tiempo de adición, cifras que no fueron suficientes para evitar la derrota en casa.

Deportes La Serena cerró así su pretemporada con un balance de un empate ante San Luis y dos derrotas, frente a Santiago Wanderers y Cobresal. El equipo ahora se prepara para su debut en el campeonato oficial, donde recibirá a Universidad Católica.