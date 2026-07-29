Ahora es un superhéroe: Vozinha protagoniza campaña de Spider-Man

El próximo arquero de Colo Colo Vozinha protagonizó una campaña promocional de la película "Spider-Man: Un nuevo día", estrenada este miércoles en los cines.

El registro fue grabado en el Campo do Bitim, ubicado en la isla de São Vicente, en Cabo Verde, y mostró al seleccionado caboverdiano vistiendo una camiseta del superhéroe.

La publicación de Sony Pictures Brasil presentó a Vozinha y Spider-Man como dos héroes convencidos de que todas las personas pueden marcar una diferencia, aprovechando la popularidad alcanzada por el guardameta durante el Mundial 2026.

El arquero fue una de las figuras de la competición gracias a sus actuaciones frente a España y Argentina. Primero sostuvo el empate sin goles ante el conjunto que posteriormente se coronó campeón y luego destacó en la eliminación de Cabo Verde frente a los trasandinos, que se resolvió en el tiempo suplementario.

Vozinha comenzó el Mundial con cerca de 50.000 seguidores en redes sociales y tras el torneo superó los 20 millones.

Su creciente popularidad también acompañó su llegada a Colo Colo, club que oficializó su contratación durante la semana pasada.