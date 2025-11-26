Aníbal Mosa: Si Peñarol quiere a Brayan Cortés, tiene que mandar un cheque

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a las intenciones de Peñarol por quedarse con Brayan Cortés, cedido desde Colo Colo, y aseguró que el cuadro uruguayo, si quiere al arquero, debe hacer uso de la opción de compra.

"Si quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandar un cheque", lanzó de forma categórica Mosa, tras la reunión de directorio y antes de lanzamiento del libro del centenario de Colo Colo.

Del mismo modo, remarcó que "lo que está firmado, es que si quieren quedarse con él, tienen que hacer uso de la opción de compra, que está estipulada en el contrato de transferencia de préstamo".

Por último, al ser consultado sobre la remodelación del Estadio Monumental, Mosa indicó "no quiero casarme con plazos, pero vamos avanzando".