Arturo Vidal y victoria ante Everton: Confiamos en que este año será bueno

El volante chileno Arturo Vidal habló tras la victoria agónica de Colo Colo 2-0 sobre Everton en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera y evidenció su confianza en que seguirán mejorando.

En primer lugar se refirió al juego mostrado por el equipo y lo que le falta: "Hay que mejorar algunos detalles. Esta victoria es muy importante para nosotros. Siempre existe presión en Colo Colo, pero necesitábamos ganar, así que esto nos ayudará a trabajar con mayor tranquilidad. El resultado de hoy era vital; ahora toca esperar el encuentro contra Calera".

También comentó la actuación de Yastin Cuevas que anotó su primer gol en el profesionalismo y encaminó la victoria del "Cacique": "Fue fundamental. Tanto él como el "Chino" Marchant lo hicieron muy bien al entrar; ayudaron a cambiar la dinámica y lo más relevante es que pudimos obtener los tres puntos. Estoy muy contento por ellos; espero que sigan creciendo y aportando al equipo", expresó.

El "King" recalcó que este año no será igual que la temporada pasada y comentó si se sienten en deuda por ello: "Por lo ocurrido el año pasado sí, porque todos esperábamos más, pero esta etapa apenas comienza. Claramente, la gente quiere que ganemos cada compromiso y trabajamos para ello. Al principio siempre es duro, pero este triunfo servirá para lo que viene. Estamos convencidos de que nos irá excelente", comentó.

Por último fue consultado sobre si siente que falta alguna incorporación más: "No me involucro en esos temas. Confío plenamente en los jugadores presentes, especialmente en los jóvenes que se están integrando al grupo, así que estamos felices por eso".