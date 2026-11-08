En un grave hecho policial ocurrido durante la madrugada de este domingo, el joven delantero de Colo Colo Leandro Hernández fue detenido en la comuna de Providencia, tras protagonizar un violento accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

El jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, teniente Francisco Cabezas, confirmó el estado etílico del atacante albo al momento de su aprehensión: "Conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre específicamente, y se encuentra en calidad de detenido. Se mantenía en el lugar al momento de la llegada de Carabineros y fue trasladado para la alcoholemia de rigor", precisó el oficial.

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