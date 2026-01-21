Síguenos:
Colo Colo celebró en Montevideo tras imponerse ante Peñarol en el Centenario

Publicado:
Colo Colo celebró en su último partido por la Serie Río de La Plata, al igualar 1-1 con Peñarol y ganar por 4-3 una extensa tanda de penales.

