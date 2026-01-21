Colo Colo cerró su paso por la Serie Río de La Plata con triunfo en extensa tanda de penales ante Peñarol

Pese a lo extenso de la definición, Colo Colo terminó festejando después de igualar 1-1 ante Peñarol e imponerse 3-4 mediante lanzamientos penales, donde cada equipo ejecutó nueve lanzamientos en el Estadio Centenario de Montevideo.

Con esto, el "Cacique" pudo cerrar con triunfo su paso por la Serie Río de La Plata luego de imponerse bajo el mismo expediente ante Olimpia de Paraguay y caer ante Alianza Lima en su segundo encuentro.

En un trámite equilibrado de partido, solo una eventual molestia de Arturo Vidal (21') fue lo que encendió las alarmas. En ese sentido, las acciones en el marcador no variaron y el duelo se mantuvo monótono hasta que Víctor Felipe Méndez (41') aprovechó el espacio para encontrar la apertura de la cuenta.

Para el complemento, los anfitriones fueron adelantando sus líneas que chocaron con una férrea defensa del "Cacique". Sin embargo, los múltiples cambios terminaron por abrir los espacios y Facundo Batista (90+3') encontró el empate que forzó la definición.

La tanda de penales estuvo llena de fallos por parte de ambos. En los "albos" no pudieron concretar Esteban Pavez, Francisco Marchant y Joaquín Sosa, mientras que Cristián Zavala intentó picar su remate y terminó acusando molestias ante la atajada de Washington Aguerre.

Ante estos fallos, la figura del joven meta Gabriel Maureira tuvo que salir a relucirse para mantener con vida al elenco chileno. Es así como el cierre llegó cuando Lucas Ferreira lamentó un disparo elevado que dio el desahogo a Colo Colo en un partido que lo dejó con más dudas que respuestas.