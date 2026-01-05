Colo Colo comenzó su pretemporada en la Casa del Futbolista del Sifup

Colo Colo realizó su primer entrenamiento en el complejo del Sifup en Pirque, de cara a la temporada 2026

A través de sus redes sociales, el club mostró los primeros trabajos fisícos de los comandados por el técnico Fernando Ortiz, quien dirigirá su primera pretemporada en el club.

El primer desafío de pretemorada para los "albos" será este 18 de enero cuando disputen la Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay, donde debutarán contra Alianza Lima a las 21:00 horas.