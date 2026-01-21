Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido por la Serie Río de La Plata

Sigue el partido en Cooperativa.cl.

Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido por la Serie Río de La Plata
Este miércoles, Colo Colo enfrenta a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo para cerrar su participación en la la Serie Río de La Plata, torneo de caractér amistoso que se disputó en Uruguay.

Sigue el partido en Cooperativa.cl:

0-1: 41' Víctor Felipe Méndez (CC); 1-1: 90+3' Facundo Batista (PEÑ)

