Daniel Morón dio luces respecto a la salida de Cepeda: Será una pérdida importante

El gerente deportivo de Colo Colo Daniel Morón dio luces respecto al futuro del delantero Lucas Cepeda y dejó que ver que el seleccionado chileno dejará el cuadro albo en las próximas horas.

"Cuando lo fuimos a buscar a Wanderers era titular en la segunda división, un jugador promisorio y pensamos en que tenía cualidades que podían llegar a esto", dijo Morón en Uruguay, en la previa de viajar a Chile luego de la participación alba en la Serie Río de La Plata.

"Será una perdida importante, como lo fue 'Vicho' Pizarro, pero los jugadores cuando crecen, necesitan espacio", añadió.

¿Cómo fue el paso de Cepeda por Colo Colo?

Luego de despuntar en Santiago Wanderers, donde jugó 61 partidos, Lucas Cepeda llegó a Colo Colo a inicios de 2024 y sumó 72 duelos y 15 goles.

Además, con el elenco de Macul ganó la Liga de Primera y la Supercopa, lo que además le valió ser nominado a la selección, donde suma 12 partidos y tres goles.