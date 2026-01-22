Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

DT de Elche por Cepeda: Hasta que no sea futbolista del club no hablaré de él ni de ningún otro jugador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La operación se cerrará por una cifra cercana a los cuatro millones de euros por el 70 por ciento del pase del futbolista chileno.

El entrenador de Elche, Eder Sarabia, evitó referirse directamente al fichaje del seleccionado chileno Lucas Cepeda pese a que las negociaciones están encaminadas para que el jugador de Colo Colo sea el nuevo fichaje del cuadro que milita en la liga de España.

"Hasta que no sea futbolista de Elche no hablaré de él ni de ningún otro jugador", dijo.

No obstante, reconoció que el club está abierto a reforzarse más de lo previsto.: "Pretendíamos hacer menos cosas en este mercado, pero estamos más abiertos a poder incorporar más jugadores", explicó.

La operación por el extremo albo se cerrará en torno a los cuatro millones de euros por el 70 por ciento del pase. Colo Colo desembolsó una cifra cercana a 1,5 millones de dólares para adueñarse del pase de Cepeda, por lo que esta venta traerá réditos positivos en ganancia para el cacique.

El seleccionado nacional no fue convocado este miércoles para el triunfo por penales de Colo Colo ante Peñarol por la Serie Río de La Plata.

