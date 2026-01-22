Fernando Ortiz: Me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, repasó el cometido de sus pupilos luego de vencer en una extensa tanda de penales a Peñarol por la Serie Río de La Plata, sacando conclusiones positivas pese a sufrir con un empate en los descuentos del partido.

"Me gustó el equipo. No pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Fue intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, también me gustó", repasó.

Seguido a ello, apuntó: "En la definición por penales, fue algo que no había visto nunca ni en mi carrera como jugador ni como técnico. Pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay".

Respecto al fallo que protagonizó Cristian Zavala al intentar picarla, Ortiz expuso: "Traía un problema, entiendo el querer ejecutar un penal... Esas son las locuras y la ansiedad que tiene, pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando y ojalá que no sea nada grave".

Finalmente, abordó la situación de Lucas Cepeda: "No voy a negar si hay alguna posibilidad de que pueda emigrar, pero ante todo hay un ser humano atrás. (...) Está en un momento donde tiene que estar tranquilo".

"Es un jugador extraordinario, diferente al resto. Que, si no es hoy, va a llegar el día de mañana. Es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club", cerró.