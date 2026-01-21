Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Méndez se perderá las dos primeras fechas con Colo Colo por sanción en Peñarol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa fue expulsado en la final ante Nacional en la temporada pasada.

Javier Méndez se perderá las dos primeras fechas con Colo Colo por sanción en Peñarol
El defensa uruguayo Javier Méndez, flamante refuerzo de Colo Colo, se perderá las dos fechas iniciales de la Liga de Primera 2026, ya que arrastra una sanción que recibió en su antiguo club, Peñarol.

El zaguero fue expulsado en la final de ida del torneo ante Nacional el 23 de noviembre, y recibió un castigo de tres fechas. La primera la cumplió en la revancha de esa definición, y quedaron dos pendientes.

En la mayoría de los casos las sanciones no se aplican cuando hay un cambio de país, pero en este caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó este castigo en el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), por lo que el uruguayo deberá cumplir por la normativa entre federaciones.

Los dos partidos que se perderá Méndez será el debut ante Deportes Limache, el 31 de enero en la primera fecha, y el choque con Everton en el Monumental, el 7 de febrero.

