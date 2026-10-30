Jornada histórica para Javier Correa: Los registros que dejó tras marcar cuatro goles

El argentino Javier Correa tuvo una jornada soñada este viernes en Colo Colo, ya que anotó cuatro goles en el primer tiempo del triunfo por 6-1 sobre Universidad de Concepción, logrando varios hitos con su exhibición en el Monumental.

En el plano personal, esta es la primera vez que el delantero argentino, de 34 años, anota un póker de goles en un partido oficial en su carrera.

Además, llegó a 18 goles, en 18 partidos, en el Campeonato, quedando en el segundo lugar en la tabla de los artilleros de la Liga. Sólo es superado por Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, quien lleva 27 anotaciones.

En el contexto histórico, tuvieron que pasar 17 años para que un jugador en el fútbol chileno anotara cuatro goles en un solo tiempo.

La última vez fue en marzo de 2009 y lo hizo Esteban Paredes, antes de su histórico paso por Colo Colo. En esa época, el delantero marcó cuatro veces en un segundo tiempo, en un triunfo de Santiago Morning por 5-4 ante Universidad de Concepción.

Sin considerar la restricción de tiempos, hay que retroceder 12 años para ver una exhibición similar en Colo Colo. También fue protagonista Esteban Paredes, cuando anotó cinco goles ante Ñublense en Chillán, en abril de 2014.

Sin embargo, para encontrar cuatro goles en un primer tiempo, la estadística es más lejana y el último registro es de 1983, en un triunfo de Cobreloa por 4-1 sobre Universidad Católica en Calama, y la figura fue el uruguayo Jorge Luis Siviero.

Por último, la única vez que un jugador de Colo Colo tuvo un registro similar en un primer tiempo fue en 1939, cuando el mítico Adolfo Domínguez anotó cinco goles en un 9-1 ante Magallanes.